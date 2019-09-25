"Наступний генпрокурор на 100% буде моєю людиною", - Зеленський у липневій розмові з Трампом

Це випливає зі стенограми розмови Зеленського і Трампа, опублікованій на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Першим про українську прокуратуру згадав Дональд Трамп у контексті розслідування проти сина колишнього віцепрезидента США Байдена.

"Я чув, що у вас є прокурор, який був хороший, а потім його зупинили, і це справді несправедливо. Багато людей говорять про це, що вони зупинили вашого дуже хорошого прокурора, і в це були залучені у вас дуже погані люди", - сказав Трамп.

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"Я хотів би розповісти вам про прокурора. По-перше, я знаю про цю ситуацію. Оскільки ми виграли абсолютну більшість у нашому парламенті, наступний прокурор буде на 100% моєю людиною, моїм кандидатом, якого схвалить парламент і він почне виконувати свої обов'язки в вересні", - відповів Зеленський.

"Він чи вона займеться ситуацією, особливо компанією, яку ви згадали щодо цього питання (розслідування проти сина Байдена. - Ред.). Головне питання цього розслідування – це насправді відновити справедливість, так що ми проконтролюємо це питання і будемо розслідувати цю справу", - додав він.

Нагадаємо, 30 серпня президент Володимир Зеленський призначив генеральним прокурором України Руслана Рябошапку. До нього цю посаду обіймав Юрій Луценко.

Нагадаємо, Білий дім у середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Слід зазначити, що публікація цієї стенограми сталася після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.