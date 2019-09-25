Російський траулер "Бухта Наездник" горить у норвезькому порту. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вогонь спалахнув на борту російського траулера "Бухта Наездник", який причалив до порту Бревік, Тромсьо, Норвегія, близько 11:00 25 вересня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на борту горять мотузки, олія та пластикові матеріали. З 29 членів екіпажу, які перебували на борту, 27 осіб були доставлені до лікарні для медичного огляду на предмет можливого вдихання диму.

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Станом на 13:00 за місцевим часом пожежу ще не погасили. Корабель відбуксували неподалік від порту.

Траулер "Бухта Наездник" побудований у 1991 р. і належить Мурманському траловому флоту РФ.