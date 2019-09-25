Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.09.19 21:05

Російський траулер "Бухта Наездник" горить у норвезькому порту. ФОТО

На півночі Норвегії у порту міста Тромсе зайнявся російський траулер "Бухта Наездник".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Російський траулер Бухта Наездник горить у норвезькому порту 01

"Вогонь спалахнув на борту російського траулера "Бухта Наездник", який причалив до порту Бревік, Тромсьо, Норвегія, близько 11:00 25 вересня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на борту горять мотузки, олія та пластикові матеріали. З 29 членів екіпажу, які перебували на борту, 27 осіб були доставлені до лікарні для медичного огляду на предмет можливого вдихання диму.

Читайте також: У Норвегії виявили білуху-шпигуна: на тварині була закріплена камера, на ремені - напис "обладнання Санкт-Петербурга". ВIДЕО

Російський траулер Бухта Наездник горить у норвезькому порту 02

Станом на 13:00 за місцевим часом пожежу ще не погасили. Корабель відбуксували неподалік від порту.

Траулер "Бухта Наездник" побудований у 1991 р. і належить Мурманському траловому флоту РФ.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100