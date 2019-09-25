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25.09.19 20:48

Одного воїна поранено, одного травмовано. 25 вересня ворог порушив перемир'я 17 разів, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї.

Одного воїна поранено, одного травмовано. 25 вересня ворог порушив перемир'я 17 разів, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 8 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

Упродовж цієї доби в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення, ще один - бойову травму".

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