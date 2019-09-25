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25.09.19 21:39

Зеленський обговорив із президентом Єгипту взаємні інвестиції, туризм та обмін студентами. ФОТО

В рамках участі в роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Арабської Республіки Єгипет Абдель Фаттаха ас-Сісі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський обговорив із президентом Єгипту взаємні інвестиції, туризм та обмін студентами 01

Під час розмови було підтверджено готовність до розширення торгово-економічного, інвестиційного співробітництва, включаючи реалізацію конкретних двосторонніх економічних проектів і сприяння виходу підприємств двох країн на ринки один одного.

"Потрібно говорити про розвиток туризму", - підкреслив Зеленський. Також на зустрічі йшлося про співпрацю у сфері освіти і збільшенні студентських обмінів.

Зеленський запросив свого єгипетського колегу відвідати Україну з візитом.

"Жоден єгипетський президент ніколи не приїжджав в Україну. Ми будемо раді бачити вашу делегацію у нас", - зазначив глава держави.

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