Зеленський обговорив із президентом Єгипту взаємні інвестиції, туризм та обмін студентами. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час розмови було підтверджено готовність до розширення торгово-економічного, інвестиційного співробітництва, включаючи реалізацію конкретних двосторонніх економічних проектів і сприяння виходу підприємств двох країн на ринки один одного.

"Потрібно говорити про розвиток туризму", - підкреслив Зеленський. Також на зустрічі йшлося про співпрацю у сфері освіти і збільшенні студентських обмінів.

Зеленський запросив свого єгипетського колегу відвідати Україну з візитом.

"Жоден єгипетський президент ніколи не приїжджав в Україну. Ми будемо раді бачити вашу делегацію у нас", - зазначив глава держави.

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