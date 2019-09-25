Новим главою МВФ стала болгарка Крісталіна Георгієва

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, поширеній за підсумками засідання ради.

"Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) сьогодні обрала Крісталіну Георгієву на посаду керуючого директора і голови Виконавчої ради МВФ на п'ятирічний термін повноважень, який починається 1 жовтня 2019 року", - сказано в документі.

Зазначається, що Георгієва, яка змінила Крістін Лагард, є "першою людиною з ринкової економіки, що розвивається, яка очолила МВФ з моменту його створення в 1944 році".

Як повідомлялося, в серпні болгарський політик і економіст Крісталіна Георгієва стала кандидатом від Євросоюзу на пост глави МВФ. За Георгієву проголосувала більшість представників урядів країн-членів ЄС.

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65-річна Крісталіна Георгієва - головний виконавчий директор Всесвітнього банку з січня 2017 року. З 1 лютого по 8 квітня 2019 року вона була тимчасовим президентом Групи Світового банку. Починаючи з 2010 року працювала в Європейській комісії як комісар з міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та реагування на кризи, а потім віцепрезидентом з питань бюджету та людських ресурсів.

Георгієва має ступінь кандидата економічних наук і магістра політичної економії та соціології в Університеті національної і світової економіки в Болгарії, де вона також викладала з 1977 по 1991 рік.

У вересні 2016 уряд Болгарії висував Крісталіну Георгієву на пост генсека ООН.