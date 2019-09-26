У НАТО вважають, що пропозиція Путіна відмовитися від розміщення ракет в Європі не заслуговує на довіру

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дійсно отримав лист з Росії з пропозицією введення мораторію на розміщення в Європі ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), підтвердив чиновник в апараті Альянсу.

За його словами, "ця пропозиція не заслуговує на довіру, тому що Росія вже розгорнула ракету SSC-8 (згідно російської класифікації - 9М729)".

Співрозмовник агентства послався на слова офіційного представника Північноатлантичного альянсу Оани Лунгеску про те, що в цій пропозиції немає нічого нового, вона вже звучала раніше.

"Поки Росія не знищить ракетну систему SSC-8, ця пропозицію мораторію на розгортання в Європі ракет середньої і меншої дальності не є реальною", - підкреслило джерело.

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У письмовому коментарі Лунгеску, яка підтвердила надходження в НАТО відповідного листа від російської влади, йдеться: "Важливо згадати факти: Росія несе одноосібну відповідальність за припинення дії Договору про РСМД. Союзники з НАТО провели свою власну оцінку російської ракети SSC-8 і дійшли висновку, що це є порушенням Договору про РСМД".

"Протягом більше шести років союзники намагалися повернути Росію до відповідності з Договором про РСМД, але Росія продовжувала розробляти і розгортати SSC-8 в порушення договору. Всі союзники погодилися з тим, що відповідні заходи НАТО будуть зваженими, відповідальними та вжиті скоординованих чином. Ми не будемо дзеркально повторювати те, що робить Росія", - заявила офіційний представник НАТО.

"Ми не хочемо нової гонки озброєнь і не збираємося розгортати нову наземну ядерну зброю в Європі. Союзники і раніше твердо прихильні збереженню ефективного контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження", - підкреслила Лунгеску.

"Ми знову закликаємо Росію вести себе як відповідального міжнародного партнера", - додала представник НАТО.

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