Здирника, який вимагав від забудовника 25 тис. доларів, затримано оперативниками главку "К" СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію відділу "К" УСБУ в Тернопільській області.

У повідомленні зазначається: "24 вересня співробітники БКОЗ та ЦСО "А" УСБУ в Тернопільській області затримали "на гарячому" жителя Тернополя "Б" під час одержання частини коштів у сумі $25 тисяч зі $100 тисяч, які з погрозами фізичної розправи він вимагав у підприємця за безперешкодне зведення багатоквартирного житлового будинку.

В поле зору органів СБ України гр "Б" потрапив як особа, що раніше відбувала покарання за вимагання та зберігання зброї та обґрунтовано підозрювалвсь у рецидиві.

Затримання відбулося в рамках досудового розслідування кримінального провадження №42019211180000078, розпочатого 13.09.2019 органами прокуратур на підставі матеріалів УСБУ в Тернопільській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України (вимагання).

Зараз вирішується питання щодо процесуального затримання гр. "Б" та оголошення йому підозри в скоєнні злочину".

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