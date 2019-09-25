Я не хочу бути втягнутим у вибори в США, - Зеленський щодо прохання Трампа у справі сина Байдена

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"Я думаю, ви всі прочитали. Ви читали текст. Вибачте, але я не хочу бути втягнутим у відкриті, демократичні вибори в США", - відповів президент.

Зеленський і Трамп проводять зустріч у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Перші кілька хвилин зустрічі були відкритими для преси, після чого представники ЗМІ мали можливість поставити кілька запитань главам держав.

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"Ви чули, що у нас була, мені здається, хороша телефонна розмова. Вона була нормальною, ми говорили багато про що. Я думаю, ви читали, що ніхто на мене не тиснув", - відповів Зеленський на запитання про Байдена.

Трамп також додав, що не було ніякого тиску.

"У вас була можливість поставити запитання, і я ціную відповідь", - сказав він.

Після цього Трамп додав, що діяльність сина Байдена - це корупція, а "Зеленський був обраний насамперед для припинення корупції".

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