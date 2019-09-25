Я вам дав протитанкові установки, а Обама відправляв подушки і ковдри, - Трамп про військову допомогу Україні

Про це він заявив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, ми працюємо з Україною. І ми хочемо, щоб інші країни теж працювали. Коли я говорю "працювали", я маю на увазі гроші. Вони повинні теж давати більше грошей. Ми дали багато грошей. Я дав вам протитанкові установки, тоді як президент Обама вам відправляв покривала і подушки. А я вам дав протитанкові установки. Багато людей не хотіли цього робити, але я це зробив", - розповів Трамп.

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