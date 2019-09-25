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25.09.19 23:23

Безпрецедентна підтримка України, - в ЄС відреагували на слова Зеленського і Трампа про те, що Євросоюз недостатньо підтримує Україну

Речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ, віцепрезидента Єврокомісії Федеріки Моґеріні Майя Косьянчич оприлюднила заяву, в якій йдеться, що підтримка Європейського союзу для України є "безпрецедентною".

Безпрецедентна підтримка України, - в ЄС відреагували на слова Зеленського і Трампа про те, що Євросоюз недостатньо підтримує Україну

Ця реакція з’явилася незабаром після того, як 25 вересня була опублікована стенограма розмови за 25 липня між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, в якій обидва дійшли спільної думки, що європейські держави роблять не достатньо для допомоги Україні. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"За ці п’ять років ми зібрали для України найбільший пакет підтримки в історії Європейського союзу. Будучи переконаним прихильником України і її демократичного шляху, і визнаючи безпрецедентні проблеми, з якими стикається Україна, і безпрецедентні зусилля з проведення реформ після Революції 2014 року, Європейський союз разом з європейськими фінансовими інститутами мобілізував понад 15 мільярдів євро грантів і позик для підтримки процесу реформ", – йдеться у заяві речниці Моґеріні.

У тексті також вказується, що сума у понад 15 мільярдів євро не включає "численних внесків" від окремих країн-членів ЄС, що були надані Україні.

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"Послідовним меседжем було – чим більше реформ в Україні, тим більше підтримки ЄС. І за останні 5 років в результаті цієї амбітної програми реформ, рішуче підтримуваної і супроводжуваної Європейським союзом, Україна досягла більшого, аніж два десятиліття тому", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Європейський союз після окупації Криму в 2014 році і початку бойових дій на Донбасі ввів і щоразу продовжує санкції, пов'язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Європейські лідери, зокрема, Франції та Німеччини, також є учасниками переговорної групи країн під назвою "Нормандська четвірка" з пошуку шляхів врегулювання ситуації на сході України.

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