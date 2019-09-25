Трамп пообіцяв говорити лідерам ЄС про необхідність більше допомагати Україні

Про це Трамп заявив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"США допомагають Україні, але інші країни мають більше допомагати Україні, Німеччина, Франція, європейські нації мають допомагати більше. Вони повинні відчувати більше провини за те, що не роблять те, що їм слід було б робити. Ви стратегічно дуже важливі для ЄС. Вони це знають і фактично говорили мені це, але цього не видно на ділі. Я впевнений, що ви їм це говорите, і я, безумовно, буду зі свого боку говорити їм про це", - сказав він.

Трамп також вказав, що "Україна втратила Крим під час іншої адміністрації (США. - Ред.), не під час адміністрації Трампа, під час адміністрації Обами".

"Я не думаю, що це мало відбутися з Україною, але це сталося вже певний час тому", - зазначив він.

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