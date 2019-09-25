Згоди я не давав, думав, вони опублікують тільки свою частину, - Зеленський про оприлюднення стенограми розмови з Трампом

Про це глава держави заявив під час пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Іноді такі речі, такі дзвінки між президентами незалежних країн вони не повинні публікуватись. Тому що, ви ж знаєте, є геополітика, є якісь плани і таке інше, але я не боюсь цього", — заявив Зеленський.

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Він також додав, що не давав особистої згоди на публікацію стенограми розмови з Трампом.

"Якщо потрібен дозвіл юридичний, я просто не знаю формат. Якщо повинен був бути письмовий дозвіл — це одне питання… Я просто думав, що вони опублікують свою частину", — додав президент України .

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував розшифровку телефонної розмови Трампа і Зеленського.