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26.09.19 09:02

За вимагання хабаря в 100 тисяч на Кіровоградщині затримано адвоката і ліцитатора торгів, - СБУ. ФОТО

На Кіровоградщині арбітражний керуючий та службовець торгів аукціону з продажу комунальної нерухомості вимагали гроші від підприємців та були затримані Службою безпеки України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє пресслужба СБУ.

"Розпорядники аукціону "зажадали" від місцевого підприємця сто тисяч гривень за забезпечення перемоги у конкурсі на придбання цілісного майнового комплексу в одному із районних центрів області. Згідно з умовами комерсант зобов’язувався відновити котельні, виробничу базу та декілька будівель комунальної власності. У випадку відмови ділки погрожували зірвати аукціон в інтересах інших учасників. Для проведення оборудки зловмисники гарантували зменшення на аукціоні ціни комунального майна з 4,2 мільйона гривень до 630 тисяч", - йдеться в повідомленні.

За вимагання хабаря в 100 тисяч на Кіровоградщині затримано адвоката і ліцитатора торгів, - СБУ 01

Правоохоронці затримали зловмисників, один з яких є приватним адвокатом, одразу після одержання всієї суми неправомірної вигоди за "забезпечений" результат аукціону.

Наразі у межах відкритого кримінального провадження вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг) Кримінального кодексу України.

За вимагання хабаря в 100 тисяч на Кіровоградщині затримано адвоката і ліцитатора торгів, - СБУ 02

Операція з викриття та затримання проводилась спільно зі слідчими поліції Кіровоградської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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