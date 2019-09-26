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26.09.19 09:02

За вимагання хабаря в 100 тисяч у Тернополі затримано адвоката і ліцитатора торгів, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ затримали в Тернополі арбітражного керуючого і приватного адвоката, який разом з ліцитатором торгів вимагали хабар від підприємця.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в УСБУ в Тернопільській області.

У повідомленні зазначається: "Спецпідрозділ УСБУ затримав арбітражного керуючого і приватного адвоката Пашковського А.А. і ліцитатора торгів Шокотька В.М. за вимагання та отримання хабаря в сумі 100 000 грн від місцевого підприємця за забезпечення його перемоги в аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу (4 котельні, нежитлова будівля і промислове обладнання) комунального підприємства теплових мереж, яке перебуває в стадії банкрутства.

За домовленістю з фігурантами КП вартість майна була знижена із 4.2 млн грн до 630 тис.".

За вимагання хабаря в 100 тисяч у Тернополі затримано адвоката і ліцитатора торгів, - СБУ 01

За вимагання хабаря в 100 тисяч у Тернополі затримано адвоката і ліцитатора торгів, - СБУ 02За вимагання хабаря в 100 тисяч у Тернополі затримано адвоката і ліцитатора торгів, - СБУ 03

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