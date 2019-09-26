Я відповідаю за кожне слово про європейських колег, - Зеленський щодо висловлювання на адресу лідерів ЄС у розмові з Трампом

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Зеленський заявив на пресконференції після зустрічі з Трампом

Зеленський заявив: "Я вам скажу чесно, дивіться, я за кожне своє слово відповідаю. Я багато разів дякував і дякую, і продовжую... зараз на зустрічі з президентом Трампом я сказав, що вдячний за будь-яку допомогу для України - від наших європейський лідерів, від пані Меркель, від пана Макрона, і від багатьох.

Наш дзвінок був у дуже складний період: коли Росію повернули в ПАРЄ, коли санкції не мали такий гучний тиск на будівництво "Північного потоку-2". І я говорив про це з усіма лідерами, про яких я говорив у цій розмові (ред. Меркель, Макрон). І багато лідерів казали: "Ми розуміємо, але в цих питаннях буде так".

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Наприклад,... повернення в ПАРЕ, це ж рішення було не при мені. Рішення було у європейських країн ухвалене ще, мені здається, наприкінці зими.

Я ні про кого нічого поганого не хочу говорити, всі, хто нам допомагають, ми всім дякуємо. Але я сказав правду, тому що "Північний потік" для нас це загроза. Велика загроза енергетичної безпеки. Бо ми можемо втратити транзитні гроші...

Моє бачення, особисте, що "Північний потік" - це поступове зняття санкцій, це моє особисте бачення. А за все інше ми дякуємо. Справді, велику допомогу для нас роблять країни Європейського Союзу".

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