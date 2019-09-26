Дії Трампа - трагедія й образа для кожного американця, - Байден

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це на своїй сторінці в соцмережі заявив колишній віцепрезидент США Джозеф Байден, коментуючи опублікування Білим домом стенограми розмови американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським.

Байден наголосив, що дії Трампа - це "трагедія".

"Для країни трагедія в тому, що наш президент поставив особисту політику вище священної клятви. Він поставив свої політичні інтереси над інтересами національної безпеки, яка підтримує Україну проти тиску Росії. Це образа кожного американця й основоположних цінностей нашої країни. Це не проблема республіканців або демократів. Це питання національної безпеки", - зазначив Байден.

За його словами, це також є перевіркою демократичних цінностей у країні.

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"Конгрес має дослідити факти і швидко вжити заходів, щоб притягнути Дональда Трампа до відповідальності", - наголосив він.

Нагадаємо, 25 вересня було опубліковано стенограму липневої розмови Трампа із Зеленським. Текст з'явився на сайті Білого дому.

Стенограму розмови Трампа із Зеленським опублікували після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.