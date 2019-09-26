Глава ГПУ Рябошапка мій - товариш, вся моя команда - мої люди, але вони не моя власність і я їм не наказую, що робити, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав журналістам на брифінгу в Нью-Йорку після своєї зустрічі в середу з президентом США Дональдом Трампом.

"Мій товариш (генпрокурор Рябошапка. - Ред.), це правда, мій товариш. Вся моя команда - це мої люди. Вони не моя власність. Я їм не наказую, що робити. Вони пройшли довгий певний шлях, шлях виборчої кампанії", - сказав Президент.

Зеленський зазначив, що Рябошапка не хотів йти на посаду генпрокурора. "Ви знаєте про це? Він не хотів. Так, він хотів працювати в Офісі Президента, бо ми завжди працювали однією командою, ці сім місяців", - зазначив президент.

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Нагадаємо, 25 вересня було опубліковано стенограму липневої розмови Трампа із Зеленським. Текст з'явився на сайті Білого дому.

Згідно зі стенограмою телефонної розмови з Трампом від 25 липня, Зеленський обіцяв президенту США, що новий генпрокурор України заново розслідуватиме справу компанії, пов'язаної із сином ексвіцепрезидента США Джо Байдена Гантером Байденом (Burisma. - Ред.), і попросив американську сторону надати додаткову інформацію для проведення цього розслідування.

"Наступний генеральний прокурор 100% буде моєю людиною, моїм кандидатом, який буде підтриманий парламентом і почне нове розслідування у вересні. Він або вона розгляне ситуацію, зокрема, щодо компанії, яку ви згадали в цьому питанні", - сказав Зеленський у телефонній розмові із Трампом, згідно з опублікованою в середу Білим домом розшифровкою.

Раніше низка американських ЗМІ повідомили, що Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена. Деякі ЗМІ також повідомляли, що Трамп, намагаючись ініціювати розслідування проти сина Байдена, затримував виділення Україні військової допомоги. Згодом Трамп заявив, що США вже виділили Україні обіцяну допомогу, а в цій розмові із Зеленським не пов'язує з розслідуванням щодо сина Байдена подальше виділення допомоги Україні.