Ми хочемо мати багато кейсів, щоб нам ніхто не викручував руки щодо газу, - Зеленський після переговорів із Трампом

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента, про це Глава Української держави повідомив під час спілкування з представниками українських ЗМІ за результатами переговорів.
Насамперед ішлося про ситуацію на Донбасі та про окупований Крим. Президент України поінформував Дональда Трампа про кроки, здійснені для припинення війни, повернення людей і досягнення миру.
Додатково обговорили реформи та боротьбу з корупцією.
"Сказав Президенту США, що це не дуже гарна реклама для України, коли всі кажуть, що країна корумпована. Я запросив його до України, щоб він приїхав і побачив, що у нас справді демократична, європейська країна… Хотів би, щоб ця "реклама" закінчилася. Ми починаємо іншу історію", – наголосив Президент України.
Володимир Зеленський зазначив, що вже проводиться робота для подолання корупції, зокрема ухвалено низку законів.
Також президенти України та США обговорили питання енергетичної безпеки.
"Ми хочемо бути справді незалежними і мати багато кейсів, щоб нам ніхто не викручував руки щодо газу, енергетичної безпеки, вугілля. Все це обговорили", – повідомив Глава Української держави.