Зеленський відіграв вирішальну роль у тому, щоб обмін утримуваними особами відбувся, - Лавров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю російському виданню "КоммерсантЪ".

За його словами, обмін утримуваними особами відбувся поза контекстом ситуації на Донбасі.

Також Лавров наголосив, що обмін відбувся після прямого контакту президента РФ Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського: "Це дуже позитивне явище".

"Треба віддати належне Президенту Володимиру Зеленському. Як я розумію, він відіграв вирішальну роль у тому, що обмін відбувся. Насправді це дещо оздоровило відносини між Москвою та Києвом. З огляду на те, що Росія активно бере участь у "нормандському форматі", в роботі Контактної групи з питань України, це може допомогти і створенню більш сприятливої ​​атмосфери стосовно Донбасу", - сказав глава МЗС РФ.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.