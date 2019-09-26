Трамп згоден з тим, що Крим - територія України, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав журналістам після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Говорили ще, це дуже цікава історія, про Крим. Ви знаєте, що були висловлювання, що як там люди ... якщо вони не українською, а російською мовою розмовляють, то це більше не Україна, ніж Україна. Я йому пояснив, що це наша земля, що там люди ... що у нас немає питань з приводу спілкування і мови. Мова державна у нас українська", - зазначив Зеленський.

Зеленський повідомив, що розповів Трампу, яке гарне місце Крим.

"І мені здається, я це почув, він, так, згоден, що це (Крим. - Ред.) наша рідна земля, і ми будемо її повертати. Він (Трамп. - Ред.) говорить, так, вам потрібно працювати, і ми (США. - Ред.) будемо вам допомагати", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

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