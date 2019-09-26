"Імпічмент за таке?" - Трамп про розмову із Зеленським

Про це він повідомив журналістам після зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Сумно, що незважаючи на всю ту величезну роботу, яку ми проробили цього тижня, преса про це навіть не пише. Демократи запустили цю "качку" під час ООН навмисне, тому що вона відвертає увагу від наших досягнень у Нью-Йорку на ООН. Це все було заплановано. "Полювання на відьом" триває, але це сильно вдарить по них. Тому що, коли вони дивляться на інформацію - це смішно! Імпічмент за таке? Коли у вас прекрасна зустріч або телефонна розмова?", - сказав Трамп.

"Це, до речі, була друга розмова. Думаю, варто попросити також першу. Не вірю, що вони ще цього не зробили. Я чув, що вони хочуть першу розмову. Вона була прекрасною. Просіть, і просіть розмови віцепрезидента, у нього їх також було кілька. Вони всі були хорошими, не було нічого, крім привітань. Кажуть, вони попросять першу розмову. Можете отримати її будь-коли, коли захочете. Як і розмови Майка Пенса, була одна чи дві. Вони всі були ідеальними" , - додав президент США.

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Він також знову підкреслив, що не тиснув на Зеленського під час переговорів.

"Демократи в Україні намагалися тиснути на нового Президента, з яким я зустрівся сьогодні, і деякі з вас там були, - він чудова людина. Думаю, він буде видатним. Він хоче побороти корупцію в Україні, і це чудово. Вони погрожували йому. Вони звинувачують мене у цьому, але я цього не робив, я нікому не погрожував. Преса сьогодні питала Президента і він підтвердив, що не було ніякого тиску", - сказав Трамп.

Президент США зазначив, що крім розмови 25 липня, він дзвонив Зеленському, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах. Трамп заявив, що готовий опублікувати стенограму, "якщо це важливо", але зазначив, що загалом виступає проти практики оприлюднення переговорів.

"Мені не подобається ідея публікації телефонних розмов. Тому що, коли президент або прем'єр-міністр, король або королева дзвонять у США, то не хочеться говорити, що ми покажемо це "фейковим ЗМІ" і вони подбають про те, щоб ви видавалися дурнем. Так складно робити бізнес, адже люди повинні почуватися комфортно. Тому мені це не подобається. Але говорили жахливі речі і брехню про невинний дзвінок", - сказав Трамп.

"Демократи в Україні намагалися тиснути на нового Президента, з яким я зустрівся сьогодні, і деякі з вас там були, - він чудова людина. Думаю, він буде видатним. Він хоче побороти корупцію в Україні, і це чудово. Вони погрожували йому. Вони звинувачують мене у цьому, але я цього не робив, я нікому не погрожував. Преса сьогодні питала Президента і він підтвердив, що не було ніякого тиску", - сказав Трамп.

Президент США зазначив, що крім розмови 25 липня, він дзвонив Зеленському, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах. Трамп заявив, що готовий опублікувати стенограму, "якщо це важливо", але зазначив, що загалом виступає проти практики оприлюднення переговорів.

"Мені не подобається ідея публікації телефонних розмов. Тому що, коли президент або прем'єр-міністр, король або королева дзвонять у США, то не хочеться говорити, що ми покажемо це "фейковим ЗМІ" і вони подбають про те, щоб ви виглядали, як дурень. Так складно робити бізнес, адже люди повинні почуватися комфортно. Тому мені це не подобається. Але говорили жахливі речі і брехню про невинний дзвінок", - сказав Трамп.

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Він також запевнив, що публікація розмови була узгоджена з українською стороною.

"Ми розмовляли з Україною про це. Майк дзвонив своєму колезі. Тому, що б вони не дозволили це зробити, ми б не зробили. Але він сказав, що це була дуже невинна розмова, чому б і ні", - пояснив президент США.

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США та його командою.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.