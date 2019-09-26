"Це дуже схоже на Придністров'я", - Лавров про "особливий статус" для Донбасу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю " "Коммерсанту".
Відповідаючи на запитання, чи можна сформулювати позицію Росії щодо "особливого статусу" Донбасу як "немає статусу - немає врегулювання", Лавров заявив, що "позиція Росії дещо ширша і полягає в тому, що є Мінські домовленості", які "передбачають відновлення контролю України над усім цим регіоном за поваги його особливого статусу".
"Це дуже схоже на Придністров'я, між іншим", - сказав Лавров, додавши, що стосовно Придністров'я, на відміну від Донбасу, немає затвердженого документа, який був би аналогічний Мінським домовленостями.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевнив, що внесення до Конституції України змін стосовно особливого статусу Донбасу не буде.