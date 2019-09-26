"Це дуже схоже на Придністров'я", - Лавров про "особливий статус" для Донбасу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю " "Коммерсанту".

Відповідаючи на запитання, чи можна сформулювати позицію Росії щодо "особливого статусу" Донбасу як "немає статусу - немає врегулювання", Лавров заявив, що "позиція Росії дещо ширша і полягає в тому, що є Мінські домовленості", які "передбачають відновлення контролю України над усім цим регіоном за поваги його особливого статусу".

"Це дуже схоже на Придністров'я, між іншим", - сказав Лавров, додавши, що стосовно Придністров'я, на відміну від Донбасу, немає затвердженого документа, який був би аналогічний Мінським домовленостями.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевнив, що внесення до Конституції України змін стосовно особливого статусу Донбасу не буде.