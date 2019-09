Білий дім випадково надіслав демократам інструкцію, як говорити про скандальний дзвінок Трампа Зеленському

Як повідомляє Guardian, документ, схоже, випадково надіслали політичним опонентам, передає Цензор.НЕТ.

"Невдовзі після виходу скандальної стенограми, в якій Трамп тиснув на Україну з метою розслідування справи Джо Байдена, адміністрація, схоже, випадково надіслала свої тези щодо того, як говорити про скандал, в Будинок демократів", - пише видання.

У листі Білий дім заохотив політичних союзників Трампа стверджувати, що в розмові не було прямої мови про послугу за послугу.

"Цей випадок просто демонструє ще один приклад того, як "Глибинна держава", ЗМІ та демократи в Конгресі завдають шкоди нашій національній безпеці витоком конфіденційної інформації", - зазначається в листі.

Пізніше Білий дім спробував відкликати свій електронний лист.

Однак було вже занадто пізно, і незабаром після того, як була допущена помилка, скриншоти тез швидко поширилися в соціальних мережах.

На лист відреагував сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс: "Білий дім направив нам свої тези щодо дзвінка президента Трампа в Україну. З якоїсь дивної причини вони забули згадати, що містер Трамп сказав: "Хотів би я, щоб ви надали нам послугу" після того, як Зеленський заговорив про військову допомогу".

The White House sent us their talking points around President Trump’s Ukraine call.



For some strange reason, they forgot to mention that Mr. Trump said, "I would like you to do us a favor though" after Zelensky brought up military aid. pic.twitter.com/60PMZ6aKcv