Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "theБабель", про це заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

У відповідь на запитання, чи можна назвати те, що говорив Трамп телефоном про сина Байдена, тиском на Зеленського, Клімкін відповів: "Я вважаю, що так. У тій формі, в якій пролунало це питання, це було тиском. Але Конгрес США і Сенат мають визначити, це прямий тиск чи опосередкований і чи достатньо цього для процедури імпічменту Трампа".

Крім того, ексміністр оцінив відповіді Володимира Зеленського.

"Зеленський не сказав нічого катастрофічного. Звичайно, можна говорити про тональність, можна було трохи інакше відповідати, але катастрофи немає. Тепер важливо побачити український варіант розмови Зеленського, бо поки ми бачили лише англійський переклад його слів, а він може бути не цілком коректним. Зараз я говорю лише про ту частину розмови, що стосується Байдена", - зазначив Клімкін.

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Також Клімкін вважає, що після публікації стенограми розмови президентів України і США є ризик того, що Україну втягнуть у внутрішню американську боротьбу.

"Ризики для країни є шаленими. Короткострокових ризиків, як то скорочення військової допомоги, немає, але ставлення ключових осіб нинішньої американської адміністрації до України може змінитися через небезпеку імпічменту Трампа. І є шалені середньострокові ризики, бо для пересічного американця Україна перетворюється на джерело проблем. Це загрожує двопартійному консенсусу підтримки України Сполученими Штатами", - підкреслив ексглава МЗС.

"Найгірший сценарій - якщо ключові американські політичні гравці будуть вважати Україну джерелом проблем", - сказав Клімкін.

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Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував розшифровку телефонної розмови Трампа і Зеленського.