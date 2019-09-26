Під Слов'янськом у ДТП загинули троє людей. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області.
ДТП сталася на автодорозі Київ-Харків-Довжанський на виїзді до Харківської області.
Зазначається, що водій автомобіля "Хюндай" не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Тойота".
"Водій і пасажири "Хюндая" - 31-річна жінка та її 6-річна донька загинули на місці. Сім'я жила в Слов'янську", - йдеться в повідомленні.
Крім того, внаслідок ДТП постраждали дві пасажирки автомобіля "Тойота". Їх госпіталізували.