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26.09.19 11:51

Під Слов'янськом у ДТП загинули троє людей. ФОТОрепортаж

Унаслідок зіткнення двох автомобілів поблизу Слов'янська в Донецькій області загинули троє людей, серед яких 6-річна дівчинка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області.

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ДТП сталася на автодорозі Київ-Харків-Довжанський на виїзді до Харківської області.

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Зазначається, що водій автомобіля "Хюндай" не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Тойота".

"Водій і пасажири "Хюндая" - 31-річна жінка та її 6-річна донька загинули на місці. Сім'я жила в Слов'янську", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, внаслідок ДТП постраждали дві пасажирки автомобіля "Тойота". Їх госпіталізували.

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