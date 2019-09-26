Візит Зеленського до США був успішним, якщо відняти внутрішньополітичний американський контекст, - віцепрем'єр Кулеба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Життя бурхливе. Візит збігся із внутрішньою американською кризою, свідками якої ми є. Гадаю, що президент (Зеленський. - Ред.) мав сильну промову на Генеральній Асамблеї ООН. І не потрібно забувати, що поїхав він переважно саме з цією метою. У нього була низка зустрічей, зокрема з генеральним секретарем НАТО, відбулася зустріч із президентом Трампом, що також важливо", - сказав Кулеба.

"Тому, якщо відняти цей внутрішньополітичний американський контекст, який я не можу коментувати, тому що це внутрішня справа Америки, я вважаю, що візит був успішним", - наголосив віцепрем'єр.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США, де вже провів низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав, зокрема з Президентом США Дональдом Трампом.

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