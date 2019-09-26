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26.09.19 12:00

"Останні чотири місяці працювати об'єктивно стало простіше", - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник не коментує можливий вплив публікації стенограми телефонної розмови президентів США та України - Дональда Трампа і Володимира Зеленського - на роботу антикорупційних органів, але зазначає, що в останні місяці працювати стало простіше.

"Останні чотири місяці працювати об'єктивно стало простіше", - Ситник

"Я не буду нічого коментувати, це виключно політичне питання", - сказав Ситник журналістам у четвер у Києві, відповідаючи на запитання про те, чи вбачає він можливий вплив публікації на роботу антикорупційних органів в Україні в подальшому в контексті негативної інформації про колишнього посля США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Водночас Ситник додав: "Ми працюємо досить давно, ми не такі вже новостворені. Ми працювали, працюємо і будемо працювати. І останні чотири місяці працювати об'єктивно стало простіше, - це все, що я можу зараз сказати".

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