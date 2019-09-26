"Останні чотири місяці працювати об'єктивно стало простіше", - Ситник

"Я не буду нічого коментувати, це виключно політичне питання", - сказав Ситник журналістам у четвер у Києві, відповідаючи на запитання про те, чи вбачає він можливий вплив публікації на роботу антикорупційних органів в Україні в подальшому в контексті негативної інформації про колишнього посля США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Водночас Ситник додав: "Ми працюємо досить давно, ми не такі вже новостворені. Ми працювали, працюємо і будемо працювати. І останні чотири місяці працювати об'єктивно стало простіше, - це все, що я можу зараз сказати".

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