НАБУ не "прослуховувало" директора ДБР Трубу, - Ситник

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Ситник журналістам у четвер у Києві.

"Це не ми", - сказав Ситник, відповідаючи на запитання про те, чи мають стосунок детективи НАБУ до встановлення цієї "прослушки".

Нагадаємо, 21 вересня директор ДБР повідомив, що в його робочому кабінеті виявлено апаратуру для прослуховування, за його словами, записи могли містити відомості про резонансні кримінальні провадження.

22 вересня стало відомо, що "прослушку" в кабінеті Труби могло організувати НАБУ.

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