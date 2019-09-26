На місці Зеленського я б пішов на все, щоб взяти окупований Донбас під контроль, - Лукашенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це він заявив на зустрічі з українськими журналістами в Мінську.

"Я б пішов на все. Проведення виборів? Пішов би на проведення виборів. Я б усе робив, щоб тільки вийти на той кордон і взяти під контроль. Так, там треба дати гарантії тим людям, які, як вони кажуть, воюють за свій шматок землі, за свою сім'ю, щоб репресій не було. Я не бачу тут особливих проблем, якщо хтось боїться, він вільно міг би поїхати у Росію", - сказав Лукашенко.

Він вважає, що якщо мирне врегулювання і далі залишатиметься на рівні "бажання", то жодного прогресу досягти не вдасться.

"Я хочу, щоб ви зрозуміли мою позицію: треба робити будь-які кроки для того, щоб ця війна була припинена і ця територія почала повертатися в Україну. Війна закінчиться рано чи пізно, головне питання - щоб цей шматок благодатної землі повернути в Україну, це найбільша цінність. І тому потрібно робити будь-які кроки - по Штайнмаєру, не по Штайнмаєру. Треба відкинути усі амбіції, об'єднатися, щоб у головах це дозріло", - сказав президент Білорусі.

За його словами, це залежить від нового Президента Володимира Зеленського.

"І націоналісти, і бандерівці, і східні, і западенці - це завдання Президента, він мусить їх усіх об'єднати. Треба, щоб вони за ним пішли і повірили", - сказав Лукашенко.

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