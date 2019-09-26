Позиція США не буде визначальною у відносинах між Білоруссю та Україною, але озиратися і на РФ, і на Штати будемо, - Лукашенко

Про це білоруський лідер заявив сьогодні на зустрічі з представниками українських ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко підкреслив, що завжди на зустрічах із представниками США заявляє, що розмови не вийде, якщо вона відбуватиметься в площині білоруського вибору між Сходом і Заходом. "Це наша позиція. Ми самі будемо визначати, які будуть відносини з Росією та Китаєм з одного боку, ЄС і США - з другого. Ніколи ніхто не образився з американців, навіть високопоставлених. Навпаки, деякі випереджували таку мою умову перед переговорами і публічно заявляли, що перед Білоруссю не ставлять питання вибору, а хочуть використати на благо миру і спокою в Східній Європі, хочуть бачити Білорусь суверенною і незалежною", - сказав Лукашенко.

За його словами, Білорусі подобається така позиція США. "Ми її вітаємо. Це найбільша країна, впливає на всі процеси у світі. Чому в нас із ними мають бути погані відносини? У жодному разі!" - наголосив білоруський лідер.

Він зазначив, що часом контакти Білорусі із західними партнерами викликають певну стурбованість у Росії. Водночас Лукашенко зауважив, що і сама Росія прагне налагодити і розвивати відносини із Заходом і зокрема зі США. "Чому це (розвиток взаємодії Білорусі із західними партнерами. - Ред.) має когось напружувати в Росії. Ми ж не дружимо з Америкою проти Росії", - сказав Президент.

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Питання від представників українських ЗМІ також стосувалося того, чи може потепління в українсько-американських відносинах вплинути і покласти початок новому етапу і в білорусько-українській взаємодії.

"Позиція США не буде визначальною у відносинах між Білоруссю та Україною, - підкреслив він. - Наші відносини залежать тільки від нас. Так, ми будемо озиратися на Росію, на американців. Але це не означає, що ми будемо такими вже залежними. Чим тіснішими будуть відносини, тим більшою цьому буде протидія. Нікому не потрібні наші найближчі, тісні відносини. Ні там, ні там".

"Навіщо на клаптики поділили Югославію. Кому це вигідно? Легше керувати. Подумайте, кому вигідно, щоб Україна не була Україною", - додав білоруський лідер.

Він констатував, що, звісно, у Білорусі та України з Росією дуже різні відносини. І в білорусько-російському співробітництві є сильний взаємозв'язок. Так, Білорусь імпортує з Росії низку життєво необхідних товарів, насамперед вуглеводні, наявні сильні коопераційні зв'язки. "Я закореніла радянська людина й історик. Дуже добре знаю історію наших взаємин. Ми завжди були разом. Як Україна-Білорусь, а ще більше - Росія-Білорусь на рівні родинних, міждержавних відносин. Куди не кинь, всюди найтісніші зв'язки", - сказав Лукашенко.

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"Ми провели референдум у країні про взаємини Росії та Білорусі. У нас немає кордонів. Бувають на перетині адміністративного кордону проблеми з поставками наших товарів у Росію. Завжди непросто. Це не тільки рівень міждержавних відносин, а той ступінь корупції, яка властива чиновникам у Росії. Я про це відверто кажу Президенту Росії, з яким ми дуже дружні", - заявив білоруський президент.

Він наголосив, що в нього взагалі немає жодних проблем у відносинах з російським колегою: "У нас дуже добрі взаємини. Хоча вистачає й інших проблем, які треба вирішувати".

"І з Україною у нас є проблеми. Слава богу, за цей короткий період перебування при владі нового Президента (Володимира Зеленського. - Ред.) ми якось рухаємося, обговорюємо. І навіть ті негативні моменти, які могли б настати, не настали завдяки тій телефонній розмові двох президентів (України і Білорусі. - Ред.). Це обнадіює. Те, що я роками не міг, домовившись з колишнім Президентом, вирішити, я сподіваюся, що ми зможемо вирішити ці проблеми. Так що питань вистачає", - резюмував білоруський лідер.