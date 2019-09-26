"Напевно, розвиток припинився, коли зник з ГПУ Луценко", - Ситник про розслідування справи про його начебто втручання у вибори в США

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мої допити (тодішній генпрокурор України Юрій, – ред.) Луценко щоразу анонсував, журналісти чекали на мене", - сказав Ситник журналістам у четвер у Києві, відповідаючи на запитання про те, чи розслідують цю справу.

Уточнюючи, чи є розвиток у розслідуванні цього провадження, директор НАБУ сказав: "Напевно, розвиток припинився, коли зник із Генпрокуратури Луценко".

Відповідаючи на запитання про те, чи є сама справа, Ситник сказав: "Не знаю, можливо, вже і закрита".

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"Це була придумана чергова справа, ви ж знаєте, хто такий Луценко", - підсумував директор НАБУ.

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про те, що надійшла заява від позафракційного народного депутата Бориса Розенблата, який стверджував про нібито передачу директором НАБУ А. Ситником у США т.зв. "Чорної бухгалтерії" Партії регіонів для підтримки Гілларі Клінтон на президентських виборах. Він додав, що незабаром ДБР візьметься за обробку цієї справи.

Національне антикорупційне бюро заперечувало інформацію про можливий вплив бюро на вибори президента США.