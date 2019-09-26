Після заклику Зеленського на "гарячу лінію" НАБУ стали дзвонити частіше, - Ситник

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

"Це оціночне поняття - чи є шквал дзвінків. Вони у нас і так є. Звичайно, збільшилася (кількість дзвінків. - Ред.). Якщо президент орієнтує суспільство на те, щоб дзвонили в НАБУ, то люди дзвонять, але принцип роботи "гарячої лінії" на сьогодні не змінився після цього звернення", - сказав Ситник.

Директор Бюро допустив, що можливо про існування "гарячої лінії" НАБУ дізналося більше людей.

"Ми і раніше реагували на будь-який дзвінок. Якщо це була компетенція НАБУ, ми займалися цим ... Якщо йшлося про компетенцію іншого органу, ми орієнтували людей звертатися, щоб захистити свої права", - зазначив Ситник.

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За словами Ситника, нічого нового в цьому контексті глава держави не повідомив. "Ми самі періодично орієнтуємо людей дзвонити на" гарячу лінію ", це дуже ефективний спосіб, зокрема економити на логістиці", - повідомив Ситник.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський закликав українців боротися з корупцією і повідомляти про будь-які корупційні дії в НАБУ.

Пізніше Рада громадського контролю (РГК) НАБУ закликав президента України Володимира Зеленського розглянути питання створення універсальної гарячої лінії для повідомлень про корупційні правопорушення.