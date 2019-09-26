Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради

У Верховну Раду 25 вересня внесли законопроєкт про ринок землі, який затвердив Кабінет Міністрів України 24 вересня, повідомляється на сайті Ради, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт уже передали на розгляд комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики та комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.

Документ передбачає відкриття ринку сільськогосподарських земель з 1 жовтня, а також дозвіл на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянам України, українським юридичним особам, територіальним громадам і державі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив законопроєкт про ринок землі і передає його в Раду, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

"Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов'язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності", - йдеться в тексті законопроєкту.

У законопроєкті наголошується, що сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності громадянина або юридичної особи України в межах однієї області не має перевищувати 15% земель сільськогосподарського призначення такої області та 0,5% земель сільськогосподарського призначення України.

"Порушення вимог цієї частини під час набуття права власності на неї є підставою для відмови в державній реєстрації права власності на земельну ділянку, а після набуття права власності на земельну ділянку - підставою для примусового відчуження земельної ділянки", - зазначено в документі.