Philip Morris підтримує розумне державне регулювання альтернативних тютюнових виробів

Philip Morris International підтримує розумне державне регулювання нових ринків альтернативних тютюнових виробів. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив головний виконавчий директор Philip Morris International Яцек Олчак, пише Главред.

"Безумовно, нові ринки альтернативних тютюнових виробів потребують певного регулювання. І тут свою роль мають відіграти державні органи, які в діалозі з виробниками могли б напрацювати рамкові правила гри", - упевнений Яцек Олчак.

Насамперед, як заявив пан Олчак, компанія підтримує впровадження жорстких обмежень на продаж будь-якої тютюнової продукції, в т.ч. альтернативних тютюнових виробів, неповнолітнім.

"Як показало глобальне соціологічне дослідження, проведене в 13 країнах, майже 70% курців готові перейти зі звичайних сигарет на альтернативні, потенційно більш безпечні тютюнові вироби. Але цих людей стримує відсутність об'єктивної інформації та цивілізованого регулювання зазначених ринків", - пояснює Яцек Олчак.

Нагадаємо, йдеться про соціологічне дослідження, проведене компанією Povaddo з 24 квітня по 6 травня 2019 року в 13 країнах - в Аргентині, Австралії, Бразилії, Гонконгу (Китай), Данії, Німеччині, Росії, Ізраїлі, Італії, Японії, Великій Британії, Мексиці та США. В рамках дослідження опитано 16 099 респондентів віком від 21 до 74 років.

На основі цього дослідження Philip Morris International ухвалив рішення підтримати глобальний рух #Unsmokeyourworld. Ця ініціатива покликана прискорити зміни в охороні здоров'я, посиливши ідею про те, що відмова від сигарет і нікотину є головною метою, але для курців, які не можуть відмовитися від куріння, є більш безпечні альтернативи порівняно з курінням звичайних сигарет.

У межах інтерв'ю головний виконавчий директор Philip Morris International також торкнувся теми спроб окремих міст США (наприклад, Сан-Франциско) ввести заборону на електронні сигарети.

"Це нелогічне рішення - намагатися забороняти альтернативні тютюнові вироби, але водночас у людей залишається доступ до сигарет, куріння яких може нашкодити здоров'ю значно більше, ніж, наприклад, електронні сигарети. Цей випадок засвідчує, що не тільки у споживачів, але і в органів влади немає достатньої та об'єктивної інформації про альтернативні тютюнові вироби", - упевнений Яцек Олчак.

Водночас у компанії зберігають оптимізм щодо можливості вирішення подібних непорозумінь і створення більш цивілізованих і науково обґрунтованих підходів до регулювання альтернативних тютюнових виробів.

"Як один з керівників найбільшої тютюнової компанії, можу сказати, що ми можемо позбавити наш світ тютюнового диму набагато швидше, ніж можна припустити. І в цьому процесі є місце для зусиль і індустрії, і регулюючих органів. У цьому світі все ще немало курців і їм необхідне вирішення цієї проблеми", - заявив головний виконавчий директор Philip Morris International Яцек Олчак.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі все ще налічується понад 1 млрд курців. При цьому, згідно з прогнозом ВООЗ, до 2025 року їхня кількість суттєво не зменшиться.