Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.09.19 12:50

Лукашенко про майбутню зустріч із Зеленським: Гарантую, ми з ним порозуміємося

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розраховує, що під час майбутньої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським на Форумі регіонів двох країн у Житомирі главам держав вдасться ближче ознайомитися з позицією один одного.

Лукашенко про майбутню зустріч із Зеленським: Гарантую, ми з ним порозуміємося

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

Президент зазначив, що майбутня зустріч дасть можливість не просто познайомитися особисто на людському рівні, але й краще зрозуміти і дізнатися позицію один одного з тих чи інших питань.

"Обіцяю, що буду чесним і щирим у розмові. Це моя фішка. Я звик говорити чесно", - сказав Лукашенко.

"Ми з ним спільну мову, гарантую вам, знайдемо", - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, 2 липня посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що Зеленський запросив Олександра Лукашенка на II Форум регіонів у Житомирі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко на запитання, чи поверне РФ Україні Крим: Мені здається, ні

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100