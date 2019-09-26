Лукашенко про майбутню зустріч із Зеленським: Гарантую, ми з ним порозуміємося

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

Президент зазначив, що майбутня зустріч дасть можливість не просто познайомитися особисто на людському рівні, але й краще зрозуміти і дізнатися позицію один одного з тих чи інших питань.

"Обіцяю, що буду чесним і щирим у розмові. Це моя фішка. Я звик говорити чесно", - сказав Лукашенко.

"Ми з ним спільну мову, гарантую вам, знайдемо", - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, 2 липня посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що Зеленський запросив Олександра Лукашенка на II Форум регіонів у Житомирі.

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