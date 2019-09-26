Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.09.19 13:20

Кабмін працює над створенням єдиного реєстру українців

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що уряд працює над створенням єдиного реєстру українців.

Кабмін працює над створенням єдиного реєстру українців

Про це Дубілет повідомив на пресконференції в клубі Кабміну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"В Україні є дуже багато реєстрів. Одна з речей, яку хочемо зробити, - об'єднати реєстри, тому що навіть така проста річ, як реєстр українців чи реєстр фізичних осіб, як завгодно називайте, - розпорошений по шести-семи базових реєстрах і ми зараз робимо велику роботу для того, щоб отримати єдиний реєстр і не змушувати українців сповіщати свої дані у кожному окремому реєстрі", - сказав Дубілет.

Він додав, що 80% інформації, яку надають українці, коли звертаються в державні органи, чи коли держава змушує надавати відомості, - це базові речі, які потрібно мати в одному реєстрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін вирішив створити Єдиний держреєстр ветеранів війни

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100