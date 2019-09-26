Гончаренко просить Офіс Президента оприлюднити свою стенограму розмови Зеленського і Трампа

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Звернувся до голови Офісу Президента Андрія Богдана з проханням надати стенограму розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Дивно, що Офіс Президента не опублікував цю стенограму одночасно з Білим домом", - заявив Гончаренко.

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Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував текст стенограми телефонної розмови Трампа і Зеленського, що відбулася 25 липня.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США та його командою.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.