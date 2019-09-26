Білорусь готова направити миротворців на Донбас, - Лукашенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Корреспондент", про це він сказав у четвер, 26 вересня, на пресконференції в Мінську.

"Якщо ви хочете, щоб ми закрили кордон 400 кілометрів між Україною і Росією, який зараз не контролюється владою України, ми закриємо цей кордон. Хоч для мене це велика проблема вплутуватися в цей конфлікт, але ми готові ввести туди миротворців, прикордонників, війська, як хочете, але ми готові закрити цю ділянку кордону, якщо буде згода двох сторін", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що Мінськ продовжить робити все можливе для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Раніше Лукашенко заявив про готовність взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу.

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Він підкреслив, що "Білорусь робить і продовжить робити все від неї залежне для досягнення миру в Україні: від забезпечення роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську, надання гуманітарної допомоги до участі у відновленні інфраструктури Донбасу".

"Ми зробимо будь-які кроки, які допоможуть наблизити нас до миру", - сказав президент Білорусі.

Також він зазначив, що дотримується позиції "єдиної і неподільної" України. "Для мене святе: Україна має бути єдиною і неподільною", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше в Білорусі заявили, що готові прийняти зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Мінську.

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