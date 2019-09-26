Льовочкіна в ПАРЄ може представляти тільки свою особисту позицію, а не нової делегації Ради, - Кулеба

"Є тонкий юридичний момент. Пані Льовочкіна входила до колишньої делегації та входить до нової делегації. Відповідно до правил і процедур ПАРЄ доти, доки асамблея не затвердить повноваження нової делегації, повноваження старої делегації залишаються чинними. Тому пані Льовочкіна юридично, формально їде туди у статусі члена колишньої делегації, а не у статусі члена нової делегації", - сказав Кулеба журналістам у четвер у Києві, відповідаючи на запитання щодо неучасті в сесії ПАРЄ української делегації і намір Льовочкіної все-таки поїхати на сесію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі всі члени колишньої делегації, які є членами парламенту, можуть представляти позицію вже самих себе, по суті, або політичних сил, які вони представляють. Але не позицію нової делегації", - наголосив віцепрем'єр.

Водночас він додав, що потрібно поважати позицію українського парламенту щодо затвердження повноважень його делегації на осінній сесії ПАРЄ. "Рішення полягає в тому, щоб не подавати повноваження свої на затвердження саме під час осінньої сесії. Але це не означає, що вони не будуть подані взагалі ніколи. Є питання процесу, є позиція парламенту, яку потрібно поважати", - сказав Кулеба.

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За його словами, своїм рішенням українська делегація продемонструвала, що є питання, які стоять вище за зміну політичних сил і делегацій, - це стратегічний і національний інтерес України.

20 вересня відбулися установчі збори делегації Верховної Ради в ПАРЄ. Очолила делегацію нардеп із фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько. Першим заступником голови делегації обрали нардепа від "Батьківщини" Сергія Соболєва, а заступником - представника фракції "Голос" Рустема Умерова. До складу української делегації входять, зокрема, Юлія Льовочкіна від фракції "Опозиційна платформа - За життя", Сергій Соболєв від "Батьківщини" й Олексій Гончаренко від "Євросолідарності", які представляли в ПАРЄ Верховну Раду VIII скликання.

23 вересня Ясько оприлюднила заяву української делегації про рішення не подавати свої повноваження на затвердження під час осінньої частини сесії ПАРЄ з 30 вересня до 4 жовтня 2019 року. "Зазначене буде способом реагування України на повернення Російської Федерації до сесійної зали ПАРЄ без виконання вимог резолюцій асамблеї, прийнятих у відповідь на російську агресію проти України", - йдеться у заяві.

Партія "Опозиційна платформа - За життя" не підтримала рішення української делегації в асамблеї про відмову від участі в роботі осінньої сесії та ухвалила рішення делегувати на сесію свого представника Юлію Льовочкіну.