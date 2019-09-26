Хизування Зеленського тим, що новий Генпрокурор "100% є його людиною" ставить під сумнів незалежність прокуратури та правосуддя в Україні в цілому, - заява "ЄС"

Про це йдеться в заяві партії "Європейська Солідарність", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як стало відомо із самої стенограми, під час розмови президент Зеленський поставив під сумнів допомогу, яка протягом останніх років надавалася Україні Європейським Союзом, зокрема Німеччиною і Францією. А також зробив відверту заяву, що новопризначений генеральний прокурор є "100 відсотків його людиною", чим поставив під сумнім незалежність і неупередженість на лише самого генпрокурора, а й прокуратури як інституції в цілому. "Європейська Солідарність" із глибоким занепокоєнням констатує, що подібні необачні і непродумані висловлювання президента можуть ускладнити міжнародну підтримку України. "ЄС" закликає президента Зеленського, його офіс і МЗС докласти всіх зусиль для збереження двопартійної підтримки України в США, також зберегти високий рівень довіри і підтримки з нашими європейськими партнерами, зокрема країнами нормандського формату. Дипломатія і міжнародні відносини не пробачають дилетантства, потребують вдумливого ставлення і професійного підходу", - йдеться в заяві.

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"Ми цінуємо надану протягом п’яти років військову, макрофінансову та безпекову допомогу Україні з боку США і ЄС та звертаємося до влади з вимогою зберегти довірливі взаємини з усіма партнерами на тому рівні, щоб Україна не залишилася сам на сам з агресивною політикою Путіна. Окремо наголосимо, що хизування Президента України тим, що новий "генеральний прокурор є 100% його людиною" ставить під сумнів можливість не політизованої, неупередженої, незаангажованої роботи прокуратури і правосуддя в Україні в цілому. Викликає глибоке занепокоєння той поспіх, з яким пропихувалися зміни до закону про прокуратуру, що перекреслили зобов’язання України перед Європейським Союзом у частині реформування цієї інституції, та повертають цей орган на роки і десятиліття назад до карально-репресивної машини", - заявили в партії.

"Європейська Солідарність" вважає за необхідне запросити в парламент Генерального прокурора Рябошапку для роз’яснення конфлікту інтересів та позиції, що він є "людиною президента", а не слугою закону. У вівторок на погоджувальній раді "ЄС" виступить з такою ініціативою.

Нагадаємо, 25 вересня було опубліковано стенограму липневої розмови Трампа із Зеленським. Текст з'явився на сайті Білого дому.

Згідно зі стенограмою телефонної розмови з Трампом від 25 липня, Зеленський обіцяв президенту США, що новий генпрокурор України заново розслідуватиме справу компанії, пов'язаної із сином ексвіцепрезидента США Джо Байдена Гантером Байденом (Burisma. - Ред.), і попросив американську сторону надати додаткову інформацію для проведення цього розслідування.

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"Наступний генеральний прокурор 100% буде моєю людиною, моїм кандидатом, який буде підтриманий парламентом і почне нове розслідування у вересні. Він або вона розгляне ситуацію, зокрема, щодо компанії, яку ви згадали в цьому питанні", - сказав Зеленський у телефонній розмові із Трампом, згідно з опублікованою в середу Білим домом розшифровкою.

Раніше низка американських ЗМІ повідомили, що Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена. Деякі ЗМІ також повідомляли, що Трамп, намагаючись ініціювати розслідування проти сина Байдена, затримував виділення Україні військової допомоги. Згодом Трамп заявив, що США вже виділили Україні обіцяну допомогу, а в цій розмові із Зеленським не пов'язує з розслідуванням щодо сина Байдена подальше виділення допомоги Україні.