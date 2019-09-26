"Це не рівень особистих образ - це рівень великої політики", - Кулеба про згадку Меркель і Макрона в телефонній розмові Зеленського і Трампа

"Якби ми з вами читали усі стенограми лідерів, які обговорюють, наприклад, Україну між собою, у нас зараз вектор дискусії був би трошки інший. Є реальна дипломатія, реальні процеси. Люди розмовляють, говорять іноді одне, іноді інше - це робочий процес. Тут у силу внутрішньополітичної американської кризи цей процес вийшов назовні", - сказав він журналістам у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хотів би, наприклад, почитати стенограму, як президент (Франції Еммануель – ред.) Макрон із президентом (Росії Володимиром - ред.) Путіним обговорює Україну. І потім ми вирішували б, хто на кого має ображатися, і які кризи мають виникати", - додав український віце-прем'єр.

Він наголосив, що Україна надзвичайно цінує підтримку Європейського Союзу в цілому, Німеччини та Франції зокрема. Водночас Кулеба зазначив, що є питання, у яких позиції сторін розходяться, наприклад, у питаннях повернення Росії до G7, газопроводу "Північний потік-2".

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"Але фундаментально ми, звісно, цінуємо їхню підтримку. І на робочому рівні все, що має бути зроблено, буде зроблено. Але ні (канцлер ФРН Ангела - ред.) Меркель, ні Макрон - не новачки у дипломатії. І вони чудово розуміють контексти того, що відбувалося, і чудово розуміють ту важливість, яку нині має Україна, щоб вирішити конфлікт, який розпочався через російську агресію, для загального стану справ у Європі. Це не рівень якихось особистих образ - це рівень великої політики", - заявив Кулеба, відповідаючи на запитання чи є потреба у вибаченнях України після публікації стенограми телефонної розмови лідерів США й України.

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США та його командою.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.