Нацрада з ТРМ позбавила ліцензій п'ять регіональних компаній, які вели мовлення під логотипом "112 Україна"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua.

Таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні, яке транслював телеканал.

На засіданні Нацрада розглянула справу п'ятьох регіональних компаній, які ретранслювали ефір "112 Україна". Йдеться про ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" і ТОВ "Партнер ТВ". У Нацраді стверджують, що вони виграли конкурси у багатьох областях і залишили глядачів без регіональної журналістики.

Зачитуючи проєкт рішення, член Нацради Сергій Костинський заявив, що телеканал систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень.

Своєю чергою, член Нацради з ТРМ Олег Черниш під час виступу зазначив, що ніхто "не позбавляє канал "112 Україна" ліцензії на цифрове ефірне мовлення, оскільки такої ліцензії сам канал не має. Такі ліцензії на мовлення були у 5 окремих компаній, заяви яких сьогодні розглядалися, які всупереч умовам конкурсу отримали ліцензії і фактично ретранслювали "112 канал". "112 канал" продовжує транслюватися по супутниковому і кабельному телебаченню. Рішення щодо тих каналів Нацрада ухвалила".

Телеканал не згоден з рішенням Нацради і планує подавати позов до суду.

"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила безпрецедентне рішення - позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення.

Дії Нацради є незаконними. У кількох членів Нацради з липня 2019 року закінчилися повноваження, що де-факто визнала Верховна Рада, і ухваленням будь-яких рішень вони перевищують свої повноваження, а сама Нацрада не є правочинною. Ми сприймаємо рішення Нацради як незаконне рішення нелегітимного органу влади", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, канал продовжує мовлення і доступний на супутнику, в кабельних мережах і в інтернеті.

Також телеканал "112 Україна", сайти 112.ua і 112.international продовжать свою роботу.

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Раніше суд дозволив Нацраді не продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна".

Минулого тижня регулятор виніс попередження п'ятьом каналам з логотипом 112 Україна.

Нагадаємо, в серпні Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу 112 Україна через намір показати фільм Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". Після скандалу показ фільму скасували, але перевірка відбулася.