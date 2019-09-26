Нацрада з ТРМ позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті телеканалу.

"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила безпрецедентне рішення - позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення.

Дії Нацради є незаконними. У кількох членів Нацради з липня 2019 року закінчилися повноваження, що де-факто визнала Верховна Рада, і ухваленням будь-яких рішень вони перевищують свої повноваження, а сама Нацрада не є правочинною. Ми сприймаємо рішення Нацради як незаконне рішення нелегітимного органу влади", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, канал продовжує мовлення і доступний на супутнику, в кабельних мережах і в інтернеті.

Також телеканал "112 Україна", сайти 112.ua і 112.international продовжать свою роботу.

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Раніше суд дозволив Нацраді не продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна".

Минулого тижня регулятор виніс попередження п'ятьом каналам з логотипом 112 Україна.

Нагадаємо, в серпні Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу 112 Україна через намір показати фільм Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". Після скандалу показ фільму скасували, але перевірка відбулася.