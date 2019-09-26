Переговори про нову програму МФВ перебувають в активній фазі, - Кабмін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Місія МВФ під головуванням Рона Ван Родена розпочала свою роботу у Києві 12 вересня і продовжує зустрічі з урядовцями згідно з розкладом. Переговори між Україною та МВФ перебувають в активній стадії. На сьогодні залишається чинною 14-місячна програма stand by. Її було розроблено як перехідну програму для сприяння макроекономічній стабільності України в період двох виборів: президентських та парламентських", - йдеться в повідомленні.

За час свого перебування в Києві у вересні 2019 року місія МВФ ознайомилася зі станом справ в Україні, планами Уряду на найближчі кілька років та побажаннями щодо подальшої співпраці з Фондом.

"Порядком денним можливої підтримки з боку МВФ може стати Програма дій Уряду, яку буде презентовано Кабінетом Міністрів 29 вересня 2019 року", - заявили в пресслужбі Кабміну.

Нагадаємо, Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Роном ван Роденом 12 вересня розпочала роботу в Україні.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет Міністрів розраховує, що робота за новою програмою з Міжнародним валютним фондом почнеться ще до кінця року.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом.

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