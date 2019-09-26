На перепис населення необхідно 5 мільярдів, - Дубілет

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет під час конференції в клубі Кабміну щодо антикорупційних заходів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зараз говорять про те, що час зробити ще один перепис населення. Мені нещодавно у проєкті Держстату принесли дані про бюджет цього перепису, він становить 5 мільярдів гривень, і я розумію, що ефективніше та простіше буде зробити так званий електронний перепис населення", - сказав Дубілет.

Він припустив, що перепис населення можна замінити створенням єдиного реєстру українців шляхом об'єднання 6-7 різних реєстрів, в яких "розпорошені" базові дані про громадян.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 30 липня 2019 року підписав указ "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг". Також документом започатковується робота над проведенням електронних виборів та електронного перепису населення в Україні.