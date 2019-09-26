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26.09.19 15:42

Лозниця отримав держпремію Довженка за фільм "Донбас"

Український кінорежисер Сергій Лозниця отримав державну премію імені Олександра Довженка за створення повнометражного фільму "Донбас".

Лозниця отримав держпремію Довженка за фільм "Донбас"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що премію вручив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

"Я дуже вдячний, що з вашим ім’ям Україна пов’язує відродження українського кіно і відродження культурної дипломатії. Те, що ви робите представляє Україну за кордоном. Це дуже добре, що нас знають не лише по проблемах, але й по мистецьких досягненнях – багато у чому це і ваша заслуга", - сказав Бородянський.

Зі свого боку Лозниця зазначив, що вважає великою честю отримати таку високу нагороду від держави.

За його словами, це перший фільм в його творчої діяльності, який вдалося зробити за активної фінансової підтримки України.

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"За всю мою 24-річну кінодіяльність я зробив 25 картин – це стало можливим завдяки тому, що останні п’ять років змінилася ситуація. Завдяки роботі великої кількості людей, у тому числі – Держкіно Україна, Пилипа Іллєнка (ексголова Держкіно) і депутатам, які прийняли закон про кіно, і тих людей, які проголосували за фінансування кіно, бо без цього кіно неможливо", – сказав режисер.

Як відомо, фільм Сергія Лозниці "Донбас" розповідає про людей, які живуть у зоні війни на сході України, і включає 13 переплетених сюжетів, які демонструють різні сфери життя на окупованих територіях. Стрічка показує, як найманці РФ забирають автомобіль у місцевого бізнесмена, як переселенці живуть у підвалі, як чиновник обкрадає лікарню і як знімаються постановочні новини для телебачення. Лозниця написав сценарій картини за мотивами документальних роликів, викладених очевидцями в інтернет.

Фільм створювався в копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії.

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