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26.09.19 16:11

Уряд створить робочі групи для боротьби з корупцією в різних галузях, - Дубілет

Кабінет міністрів планує створити разом з представниками громадських організацій робочі групи для боротьби з корупційними схемами в різних галузях.

Уряд створить робочі групи для боротьби з корупцією в різних галузях, - Дубілет

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет під час конференції.

"Щодо кожного проєкту (боротьба з корупцією в різних галузях. - Ред.) ми зможемо сформувати спільну робочу групу, яка буде складатися з представників уряду та громадянського суспільства", - сказав Дубілет.

Зазначається, що йдеться про боротьбу з корупцією у сферах оборони, юстиції, економіки, соціальної політики, культури, освіти, охорони здоров'я, енергетики, інфраструктури.

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