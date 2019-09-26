Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.09.19 16:39

Кабмін планує відкрити доступ до кадастрів для всіх українців

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив уповноваженим органам "навести лад" у діяльності всіх українських кадастрів і надати до них доступ усім громадянам.

Кабмін планує відкрити доступ до кадастрів для всіх українців

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення уряду.

"Даю всім тиждень. За цей час зрозумійте повну картину всього, що у вас відбувається, і наведіть порядок", - заявив Гончарук під час робочої наради.

Він зазначив, що інформація в кадастри має бути професійно зібрана, оцифрована, а також доступна для всіх охочих.

"Україна вже витратила десятки мільйонів доларів на розробку різних кадастрів. Грошей немає. Кадастрів нормальних теж", - зазначив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд створить робочі групи для боротьби з корупцією в різних галузях, - Дубілет

Зокрема Гончарук наголосив на необхідності впорядкування земельного кадастру, необхідного для відкриття ринку землі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100