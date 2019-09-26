"Протокол, стенограма і відеозапис не велися", - Офіс президента відповів на прохання надати стенограму зустрічі Зеленського з Коломойським

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
В ОП повідомили, що не вели запис зустрічі.
"10 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом Ігорем Коломойським. Протоколу, стенограми та відео зазначеної зустрічі не велося", – йдеться у відповіді ОП на запит журналістів.
Однак в Офісі президента зазначили, що учасники обговорювали енергетичну сферу. Зокрема, питання про зниження комунальних тарифів.
За інформацією ОП, на зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова ВП Андрій Богдан, міністр енергетики Олексій Оржель, перший помічник президента Сергій Шефір, глава парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус, виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко і член наглядової ради Нафтогазу Юлія Ковалів .
"За словами голови держави, в Україні не буде монополії, оскільки всі повинні жити за правилами… Президент України висловив впевненість, що Коломойський його почув", – наголошують в ОП.