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26.09.19 18:28

У разі ухвалення законопроєкту №1210 промисловцям вигідніше буде імпортувати руду, аніж добувати, - Фурса

У разі ухвалення законопроєкту №1210 промисловцям вигідніше буде імпортувати руду, аніж видобувати власну.

У разі ухвалення законопроєкту №1210 промисловцям вигідніше буде імпортувати руду, аніж добувати, - Фурса

Про це в ефірі 24 каналу заявив економіст Сергій Фурса, передає Цензор.НЕТ

"Уже є заява ArcelorMittal, що вони, можливо, переглянуть свою політику й імпортуватимуть руду, а не муть її в Україні, тому що так невигідно буде робити. Закон не вигідний усім українським виробникам, які займаються переробкою продукції, на яку накладається рента. Виробники таким чином втратять конкурентоспроможність на світових ринках. Це безглуздо, тому що той підхід, який запропоновано в Україні, ніде у світі не використовується", - заявив Фурса.

Як повідомлялося, законопроєктом 1210 передбачається підвищення рентних платежів на видобуток залізної руди з 8 до 10% і збільшення податкового навантаження на продукти переробки. Це, на переконання промисловців, негативно позначиться на роботі гірничо-металургійного комплексу країни.

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